166 преступлений за десять дней раскрыли полицейские в Астане

12 тысяч административных правонарушений и 272 преступления зарегистрированы в Астане в третьей декаде ноября. В полиции отчитались о результатах оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", направленного на укрепление принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям, поддержание должного правопорядка на улицах и в других общественных местах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В мероприятиях приняли участие представители местных исполнительных органов, филиалов партии AMANAT, неправительственных организаций, блогеры, волонтёры, представители молодёжных движений.

Осуществлялся обход дачных массивов, объектов строительства, рынков, съёмных квартир, отдалённых и иных сомнительных мест и помещений. Проведены рейды по профилактике преступлений и правонарушений среди лиц, состоящих на учёте в полиции.

По итогам ОПМ выявлено более 12 тысяч административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных местах, нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища. Осуществлена проверка более 3 300 лиц.

За время проведения мероприятия в столице зарегистрировано 272 преступления, 43 из которых совершено в общественных местах и на улицах. Всего раскрыто 166 преступлений, задержано 33 преступника, находящихся в розыске.

В рамках ОПМ "Правопорядок" участковые инспектора района Есиль вместе с членами партии AMANAT проверили хостелы, расположенные на левобережье столицы, встретились с жителями одного из жилых домов.

В департаменте полиции Астаны сообщили, что с начала года на канал "102" поступило более пяти тысяч обращений об исчезновении граждан. Большинство пропавших найдены в течение суток. Местонахождение остальных установлено в ходе проведения розыскных мероприятий.

"По каждому обращению сотрудники полиции принимают меры по установлению местонахождения пропавшего. От своевременности обращения граждан зависит результат", - отметили в ДП Астаны.

Следственно-оперативная группа устанавливает общие сведения о человеке: возраст, рост, вес, телосложение, цвет волос и глаз, во что был одет, номера сотовых телефонов, круг друзей и коллег, проверяются больницы, морги и другие спецучреждения. Также пропавшего проверяют по сводкам происшествий.

При поиске детей совместно с инспекторами ювенальной полиции отрабатывается круг одноклассников, однокурсников, друзей, проверяются торговые дома, компьютерные клубы, игровые детские площадки, подъезды, парки, скверы.

Большое содействие полицейским при проведении мероприятий по поиску пропавших оказывают волонтёры и добровольцы.