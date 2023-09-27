  • 27 Сентября, 03:57
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16 протоколов составили на участников свадебного кортежа в Семее

Сегодня, 03:34
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Сегодня, 03:34
Сегодня, 03:34
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В Семее участников свадебного кортежа оштрафовали на 160 989 тысяч тенге за нарушения правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

Нарушения на дорогах зафиксировали видеокамеры центра оперативного управления УП города Семей. Водители автомобилей привлекли по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях РК. Среди них — нарушение правил пользования ремнями безопасности, правил перевозки пассажиров, правил маневрирования, создание аварийной ситуации и нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

"В итоге в отношении лиц, допустивших данные правонарушения, составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 160 989 тысяч тенге. Машины водворены на штрафстоянку", — рассказали в ДП области Абай.

 
 
 
 
 
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Публикация от Абай облысының Полиция Департаменті (@abai_department_police)

В Талдыкоргане свадебный кортеж сбил 13-летнего подростка на скутере. А в Жамбылской области полиция оштрафовала трёх водителей кортежа, устроивших беспорядочную езду.

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