16 протоколов составили на участников свадебного кортежа в Семее

В Семее участников свадебного кортежа оштрафовали на 160 989 тысяч тенге за нарушения правил дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

Нарушения на дорогах зафиксировали видеокамеры центра оперативного управления УП города Семей. Водители автомобилей привлекли по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях РК. Среди них — нарушение правил пользования ремнями безопасности, правил перевозки пассажиров, правил маневрирования, создание аварийной ситуации и нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

"В итоге в отношении лиц, допустивших данные правонарушения, составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 160 989 тысяч тенге. Машины водворены на штрафстоянку", — рассказали в ДП области Абай.

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