Водителей "танцующего" кортежа оштрафовали в Жамбылской области

Фото: Стопкадр видео/instagram.com/zhambyl_police

Трёх водителей кортежа, устроивших беспорядочную езду на дороге, оштрафовала полиция Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Видео появилось в соцсетях. Полицейские выяснили, что действие на кадрах происходило ночью в селе Кошкарата Жуалынского района.

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Сотрудники полиции установили троих нарушителей.

"В отношении 37-летнего водителя машины марки Toyota составлен протокол по статье 593 части 1 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров". 19-летний водитель привлечен к административной ответственности за то, что передвигался на автомобиле ВАЗ 21099, не прошедшим технический осмотр, не имея страхового полиса, создавая аварийную обстановку для других водителей и повторно не соблюдая требования по перевозке пассажиров", - сообщили в ДП региона.

На другого нарушителя - 21-летнего водителя автомашины BMW составили сразу три административных протокола - за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности, невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки.



Всех нарушителей оштрафовали на 224 250 тенге.