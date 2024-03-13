"1,6 млн тенге за страницу": депутаты возмущены расходами на написание Строительного кодекса РК

Написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной и профессиональной критики, потребовало государственного финансирования в размере 382,5 миллионов тенге. Депутаты Мажилиса считают, что данные деньги были использованы не по назначению, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Елнур Бейсенбаев отметил, что проект Строительного кодекса разрабатывался в рамках государственного задания. Но в соответствии с Бюджетным кодексом такой вид работы не может отдельно финансироваться, так как это непосредственная ответственность Министерства, их задача и обязанность.

"Но, несмотря на это, постановлением правительства данная услуга заказана у курируемой ими же АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры". На разработку проекта Строительного кодекса в 2023 году выделено 382,5 миллионов тенге. В то же время ряд важных законопроектов, рассматриваемых сегодня, подготовлены без каких-либо затрат из бюджета. Отсюда возникает вопрос – как случилось, что не менее важные законодательные акты возможно подготовить, не затрачивая бюджетных средств, а написание Строительного кодекса потребовало немалого специального финансирования?", - недоумевает депутат.

Он отметил, что Градостроительный кодекс имеет высокие ожидания в обществе, особенно после алматинского землетрясения. При этом, в ходе презентации законопроекта, депутатам представили Строительный кодекс.

"Министерство промышленности и строительства не смогло дать обоснование, почему поручение президента страны по разработке Градостроительного кодекса закончилось разработкой Строительного кодекса", - сказал Бейсенбаев.

Также, по словам мажилисмена, Строительный кодекс представляет собой свод действующих норм, и не содержит новых подходов и решений.

"Несложно с помощью программы "Антиплагиат" установить, что проект Строительного кодекса вобрал в себя содержание трёх действующих законов - "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", "О жилищных отношениях", "О долевом участии в жилищном строительстве". При этом, оригинальность текста составила менее одного процента. Получается, Министерство на разработку 240-страничного, почти полностью переписанного проекта кодекса, за каждую страницу заплатило порядка 1,6 миллиона тенге", - сказал депутат.

В завершение депутат потребовал от правительства представить позицию по вопросу разработки проекта Строительного кодекса вместо Градостроительного, а также провести внутреннее служебное расследование и разбирательство по растрате государственных денег на некачественную разработку проекта Строительного кодекса. В случае подтверждения нецелевого использование обеспечить возврат средств в государственный бюджет.