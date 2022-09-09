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pixabay.com Сегодня, 13:50
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Фото: pixabay.com

16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер

Задержанного за контрабанду и реализацию наркотиков осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

 

АФМ совместно с КНБ в Нур-Султане и Алматы провели спецоперацию, в ходе которой задержали преступников в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных.

Общий вес наркотиков составил более семи килограммов марихуаны и мефедрона.

Изъятые наркотические вещества уничтожены по решению суда.

Видео: АФМ
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#АФМ #КНБ #осужденные #наркопреступность #наркотики
Сегодня, 13:50
154
Журналист

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