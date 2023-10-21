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1500 отслужившим срочникам присудили гранты на обучение в вузах РК

Сегодня, 00:19
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министерство обороны РК Сегодня, 00:19
Сегодня, 00:19
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Фото: министерство обороны РК

Полторы тысячи мест в вузах Казахстана получили отличники боевой подготовки, отслужившие установленный срок воинской службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны. 

Места распределили на заседании в Минобороны. Распределение в вузы для обучения на льготных условиях проводится два раза в год.

На этот раз на конкурс было выдвинуто более 17 тысяч срочников призыва осень-2022. Желание участвовать в нём изъявили свыше 11 тысяч солдат.

"Сегодня распределено 1500 мест среди военнослужащих, увольняемых в запас. Их получили солдаты с высоким индивидуальным рейтингом по боевой подготовке. Им предоставляется право поступить в вуз без сдачи ЕНТ на безвозмездной основе. Также в этом потоке свыше 800 срочников изъявили желание пройти обучение в военных вузах", – прокомментировала главный инспектор – помощник министра обороны Айгуль Тулембаева.

Напомним, для удобства и прозрачности отбора Министерство обороны внедрило цифровую платформу "Срочники 2.0". В ней отображаются данные солдат и их оценки за период службы. При этом учитываются боевая подготовка, личная дисциплинированность, полнота выполнения специальных обязанностей, психологический статус претендента.

Электронная система "Срочники 2.0" гарантирует невозможность подмены текущих оценок военнослужащего по всем параметрам. По аналогии с ЕНТ сертификаты формируются автоматически по QR-коду без возможности их фальсификации.

Сертификаты для поступления в вузы победители конкурса смогут получить на платформе "Срочники 2.0". Списки будут опубликованы в социальных сетях и направлены в вузы.

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