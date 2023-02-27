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pixabay.com Сегодня, 22:37
112
Сегодня, 22:37
112
Фото: pixabay.com

15 участков трасс закрыты в Костанайской области и СКО

Из-за непогоды ограничено движение по нескольким участкам дорог в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

"Из-за метели и ограниченной видимости на 15 участках республиканских трасс в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ограничено движение. На всей республиканской сети автодорог работает 400 единиц спецтехники", - сказано в сообщении.

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#непогода #трасса #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:37
112
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