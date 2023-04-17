  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

15 рейсов задерживают в аэропорту Астаны Сегодня, 18:25
209
Сегодня, 18:25
209

15 рейсов задерживают в аэропорту Астаны

Обновлена информация о задержанных рейсах в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

По состоянию на 17:00 из-за неблагоприятных метеоусловий задерживаются следующие вылеты:

"Эйр Астана" (Fly Arystan):

  • КС 7364 Туркестан – Астана;
  • КС 346 Усть-Каменогорск – Астана;
  • КС982 Атырау – Астана;
  • КС 7392 Актобе – Астана;
  • КС 7326 Шымкент – Астана;
  • КС 7391 Астана – Актобе;
  • КС 7325 Астана – Шымкент; 

SCAT:

  • DV 748 Павлодар – Астана;
  • DV 844 Ереван – Астана;
  • DV 741 Астана – Актау;
  • DV 704 Астана – Алматы;

Qazaq Air:

  • IQ 360 Алматы – Астана;
  • IQ 522 Омск – Астана;
  • IQ 353 Астана – Алматы;

Fly Dubai - FZ 1308 Астана – Дубай.

Пассажирам рекомендуют заблаговременно проверять статус рейсов на сайте или через справочную службу авиакомпаний либо аэропорта вылета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:25
209
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх