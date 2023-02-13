15 организаторов финпирамиды Qarat Invest осуждены в Алматы

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В Алматы перед судом предстали 15 организаторов финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Уголовное дело расследовали специальные прокуроры Генпрокуратуры.

Головной офис организации находился в Алматы, а в регионах функционировали 12 филиалов. Под видом торговли на всемирной площадке Amazon (США), на основании доверительного управления, граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах. Вкладчикам обещали прибыль до 96 процентов годовых в зависимости от суммы вклада.

"Деятельностью компании нанесён ущерб 1 345-ти гражданам на сумму более шести миллиардов тенге. Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан", - говорится в сообщении.

Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от шести до семи лет).