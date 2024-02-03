15-летний подросток устроил массовое ДТП в Астане

Накануне вечером очевидцы поделились кадрами вечерней аварии. На одной из новых улиц столицы произошло ДТП с участием сразу нескольких машин. От удара кроссовер буквально повис на металлическом дорожном ограждении и легковушке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AstanaTV.

Полицейские установили водителя автомобиля совершившего ДТП. Им оказался 15-летний подросток.

"2 февраля текущего года водитель автомашины марки "Toyota RAV4" следуя по улице Мухамедханова при возникновении препятствия в условиях гололёда не справился с рулевым управлением, допустил наезд на столб освещение, а также на несколько транспортные средства и на металлический забор ограждения. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Законные представители несовершеннолетнего будут привлечены к ответственности", — уточнили в ДП Астаны.