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15 частных домов остались без теплоснабжения в Рудном

Сегодня, 10:25
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: Baigenews.kz

Авария на тепловых сетях города Рудный произошла утром 12 января. Из-за порыва на батарее в частном доме без тепла остались 15 домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО Рудненские тепловые сети.

"Диспетчеру ТОО Рудненские тепловые сети поступила заявка о необходимости аварийного отключения улицы. Причина - порыв на батарее в доме. Запорная арматура у жильца в нерабочем состоянии. Под отключение попали 15 домов", - говорится в сообщении.

Бригада выехала по указанному адресу, ведутся работы по устранению аварии.

Данная ситуация, как отметили в компании, возникла вследствие ненадлежащей подготовки своих внутренних сетей и отсутствия работоспособной запорной арматуры как на вводе в дом, так и внутри дома.

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