137 раз нарушил скоростной режим водитель из Кокшетау

Фото: polisia.kz

Акмолинские полицейские задержали водителя, нарушившего скоростной режим 137 раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель был выявлен в ходе ОПМ "Борышкер", который проводится в области в период с 7 по 30 июня. В ходе ОПМ широко используется программа "Қорғау", с помощью которой задержаны 20 транспортных средств злостных нарушителей, имеющих пять и более административных штрафов. При этом 14 злостных нарушителей оплатили штрафы на сумму порядка три миллиона тенге.

Самым злостным нарушителем среди них оказался 43-летний житель Кокшетау, который управлял автомашиной Toyota Camry, состоящей на учёте в РФ. С помощью программы "Қорғау" полицейские выяснили, что мужчина 137 раз допустил превышение скорости. Штрафы, наложенные на лихача, составили миллион 250 тысяч тенге. Автомобиль нарушителя водворён на специализированную стоянку.

С начала ОПМ "Борышкер" с должников взыскано порядка 30 миллионов тенге, 43 транспортных средства водворены на специализированную стоянку.