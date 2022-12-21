135 ДТП произошли за день в Астане: полиция обратилась к водителям и пешеходам

Фото: ДП Астаны

Множество ДТП произошло в Астане в течение дня из-за погоды. Сотрудники полиции обратились к жителям и гостям столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"С утра в городе зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали двое. В связи с выпадением осадков просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал", - говорится в сообщении.

Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам.

"При переходе проезжей части нужно учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге. Рекомендуем использовать светоотражающие элементы в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма", - отметили в ДП.