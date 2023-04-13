13 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах

Фото: getty images

74-летнего популярного французского актёра Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных домогательствах. Их заявления опубликовал французский сайт Mediapart, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Предполагаемые жертвы его действий утверждают, что актёр хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее бельё и отпускал в их адрес непристойные замечания. По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съёмок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актёр "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство". В расследовании сказано, что актёр становился агрессивным, когда ему отказывали, и очень настойчиво пытался ощупать их груди, талии и ягодицы.