  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

getty images Сегодня, 12:22
88
Сегодня, 12:22
88
Фото: getty images

13 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах

74-летнего популярного французского актёра Жерара Депардье снова обвинили в сексуальных домогательствах. Их заявления опубликовал французский сайт Mediapart, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Предполагаемые жертвы его действий утверждают, что актёр хватал их, пытался засовывать свои руки в их нижнее бельё и отпускал в их адрес непристойные замечания. По словам женщин, это происходило в течение последних 20 лет во время съёмок кино и телефильмов, а также в общественных местах.

Адвокат Депардье заявил, что актёр "официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство".

В расследовании сказано, что актёр становился агрессивным, когда ему отказывали, и очень настойчиво пытался ощупать их груди, талии и ягодицы.

Многие женщины рассказали, что такое поведение Депардье на съёмках оставалось безнаказанным и даже сопровождалось смехом окружающих. "Взрослые позволили актёру схватить меня за груди на виду у всех", — сказала одна из актрис, которой в то время было 17 лет.

После публикации парижская прокуратура сообщила AFP, что "пока не получала каких-либо новых жалоб" в отношении Депардье.

Два года назад французская прокуратура начала в отношении Депардье расследование по подозрению в изнасиловании молодой актрисы, которое якобы произошло в 2018 году. Эти обвинения актёр также отрицает. Правоохранительные органы Франции сообщили агентству AFP, что это расследование всё ещё продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:22
88
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх