13 застройщиков оштрафовали в Карагандинской области
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За незаконное привлечение денег дольщиков оштрафованы 13 застройщиков в Карагандинской области. Ещё двум высланы извещения, передаёт BaigeNews.kz.
Деньги дольщиков без разрешения привлекли 15 компаний. По состоянию на 28 февраля к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 320 КоАП РК ("Нарушение требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства РК") привлечены следующие застройщики:
1. ТОО "КапиталСтрой-ХХI", ЖК "Manhattan";
2. ТОО "Sapa City", ЖК "Аспан";
3. ТОО "СМК Group", ЖК "Baiterek";
4. ТОО "АЛЬФиД", ЖК "Onyx".;
5. ТОО "T-K Building", ЖК "Al-Farabi";
6. ТОО "TT INVEST", ЖК "ХАН";
7. ТОО "RGB GROUP", ЖК "Central Park";
8. ТОО "BMS Engineering", МЖД (Балхаш);
9. ТОО "ORDA Minerals", ЖК "Inju City";
10. ТОО "Satti Lux Stroi", ЖК "Нура";
11. ТОО "ККК Бетон", ЖК "Бақытты отбасы";
12. ТОО "Караганда Паркинг", ЖК "Кулагер";
13. ТОО "ADS Engineering", МЖД (Балхаш).
"За нарушение закона о долевом строительстве 13 застройщиков по решению суда оштрафованы каждый на 300 МРП. Ещё двум застройщикам (ТОО "TransExpo", ЖК "Самал" и ТОО "Nomad City Krg", ЖК "МЖД") направлены извещения. Они в дальнейшем также будут привлечены к административной ответственности", – сообщил руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Управления ГАСК Карагандинской области Айдын Смагулов.
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