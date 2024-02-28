13 застройщиков оштрафовали в Карагандинской области

За незаконное привлечение денег дольщиков оштрафованы 13 застройщиков в Карагандинской области. Ещё двум высланы извещения, передаёт BaigeNews.kz.

Деньги дольщиков без разрешения привлекли 15 компаний. По состоянию на 28 февраля к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 320 КоАП РК ("Нарушение требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства РК") привлечены следующие застройщики:

1. ТОО "КапиталСтрой-ХХI", ЖК "Manhattan";

2. ТОО "Sapa City", ЖК "Аспан";

3. ТОО "СМК Group", ЖК "Baiterek";

4. ТОО "АЛЬФиД", ЖК "Onyx".;

5. ТОО "T-K Building", ЖК "Al-Farabi";

6. ТОО "TT INVEST", ЖК "ХАН";

7. ТОО "RGB GROUP", ЖК "Central Park";

8. ТОО "BMS Engineering", МЖД (Балхаш);

9. ТОО "ORDA Minerals", ЖК "Inju City";

10. ТОО "Satti Lux Stroi", ЖК "Нура";

11. ТОО "ККК Бетон", ЖК "Бақытты отбасы";

12. ТОО "Караганда Паркинг", ЖК "Кулагер";

13. ТОО "ADS Engineering", МЖД (Балхаш).