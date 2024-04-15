13 школ в пострадавших от паводков регионах подключили к сети Starlink

Минпросвещения ищет способы не прерывать учебный процесс в регионах Казахстана, где сохраняется паводковая ситуация. В сельских школах с низкой скоростью интернета совместно с совместно с МЦРИАП прорабатывается вопрос подключения к высокоскоростной сети, передаёт BaigeNews.kz.

В результате принятых мер в школах Костанайской, Актюбинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областей установили терминалы сети Starlink.

"В первую очередь, мы рассматриваем школы, в которых расположились эвакуационные пункты для обеспечения связи и организации онлайн обучения. C начала паводков к высокоскоростной сети подключились 13 школ. Сейчас установка терминалов ведётся в школах Акмолинской и Туркестанской областей", - отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

В целом, 329 школ страны обеспечены Интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов, средняя скорость интернета в школах составляет 150 Мбит/с.