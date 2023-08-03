13 лет лишения свободы запросил прокурор для Нурлана Масимова

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области продолжается суд над бывшим главой департамента полиции Нурланом Масимовым. Прокуроры запрашивают для него 13 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.

"Прошу суд признать Масимова Нурлана Мырзахановича виновным по части 4 статьи 366, пункту 2 части 4 статьи 189, части 1 статьи 392, путём частичного сложения наказания окончательно назначить подсудимому 13 лет лишения свободы с конфискацией загородного двухэтажного дома и бани в Алакольском районе и 16 миллионов тенге, полученных в качестве взятки на ремонт цокольного этажа, переоборудованного под сауну и комнату отдыха в доме в Алматы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в судах и финансовых организациях", - сказал гособвинитель Азамат Гарифолла.

Он попросил суд лишить Масимова специального звания генерал-майор полиции и ордена "Айбын" второй степени.

Брату экс-председателя КНБ Карима Масимова инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере и умышленное незаконное пересечение государственной границы.

Вместе с Нурланом Масимовым на скамье подсудимых его бывший подчинённый - экс-заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Дамир Сиразидимов, а также предприниматель Евгений Евкович.

13 июля 2022 года генерал-майора Нурлана Масимова задержали при попытке покинуть Казахстан. До этого Антикор объявлял его в розыск.