1200 астанчан оштрафовали за плевки на улицах
Сегодня, 22:29
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Сегодня, 22:29Сегодня, 22:29
233Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
За плевки на улицах столицы оштрафовали более тысячи астанчан. Их бескультурье принесло в казну 19 миллионов тенге. Об этом рассказали в департаменте полиции столицы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на телеканал "Астана"
По словам стражей порядка, антирейтинг самых "помеченных территорий" возглавил район базара.
"Места – это Железнодорожный вокзал, район старого вокзала. Помимо этого, район торгового дома "Артём" по улице Уалиханова", - начальник Управления местной полицейской службы ДП Астаны Арман Айтмагамбетов.
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