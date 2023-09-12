1200 астанчан оштрафовали за плевки на улицах

За плевки на улицах столицы оштрафовали более тысячи астанчан. Их бескультурье принесло в казну 19 миллионов тенге. Об этом рассказали в департаменте полиции столицы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на телеканал "Астана"

По словам стражей порядка, антирейтинг самых "помеченных территорий" возглавил район базара.

"Места – это Железнодорожный вокзал, район старого вокзала. Помимо этого, район торгового дома "Артём" по улице Уалиханова", - начальник Управления местной полицейской службы ДП Астаны Арман Айтмагамбетов.