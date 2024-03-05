  • 5 Марта, 03:42
  • BAIGENEWS

120 школьников Актобе с отцами исполнили песню к 8 марта

Сегодня, 02:50
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скриншот с видео Сегодня, 02:50
Сегодня, 02:50
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Фото: скриншот с видео

120 учеников школы №8 Актобе вместе с отцами хором спели песню о "Маме", передаёт BaigeNews.kz.

Музыкальный видеоролик приурочен к 8 марта и опубликован на Instagram-странице управления образования Актюбинской области.

"В ролике ученики 9-10 классов и их отцы хором исполнили "Ана туралы жыр" Шамши Калдаякова и "Ана" Садраддина. В съёмках приняли участие 120 отцов и 120 детей. Видеоролик о любви к матери снят за один день", — сообщили в акимате региона.

 
 
 
 
 
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Публикация от АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ (@aqtobe_bilim_basqarmasy)

 

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