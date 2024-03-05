120 школьников Актобе с отцами исполнили песню к 8 марта
Сегодня, 02:50
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Сегодня, 02:50Сегодня, 02:50
85Фото: скриншот с видео
120 учеников школы №8 Актобе вместе с отцами хором спели песню о "Маме", передаёт BaigeNews.kz.
Музыкальный видеоролик приурочен к 8 марта и опубликован на Instagram-странице управления образования Актюбинской области.
"В ролике ученики 9-10 классов и их отцы хором исполнили "Ана туралы жыр" Шамши Калдаякова и "Ана" Садраддина. В съёмках приняли участие 120 отцов и 120 детей. Видеоролик о любви к матери снят за один день", — сообщили в акимате региона.
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