12 студентов Назарбаев Университета заразились корью
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В Назарбаев Университете с 4 по 12 ноября зарегистрировано 13 первичных случаев кори, из них шесть подтверждены лабораторно. Об этом сообщила главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
По её данным, среди заболевших 12 студентов семи факультетов и один работник вуза, который работает в онлайн-формате. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны выдал постановление о проведении противоэпидемических мероприятий.
Ограничительные мероприятия, среди них — недопущение проведения массовых мероприятий, продлятся 21 день с момента регистрации последнего случая. Сархат Бейсенова отметила, что руководство университета самостоятельно решило перевести заболевших студентов на удалёнку, и с 20 ноября вернуть их на обучение в очный режим.
По словам Сархат Бейсеновой, основная причина заболевания в городе — это отсутствие иммунитета к кори как у детей, так и у взрослых. Она напомнила, что корь относится к числу чрезвычайно заразных заболеваний и распространяется воздушно-капельным путём.
"Симптомы включают лихорадку, кашель, насморк и характерную сыпь. Осложнения наиболее вероятны у детей младшего возраста и у непривитых. К сожалению, есть немало родителей, которые, попадая под влияние так называемых антипрививочников, отказываются от вакцинации своего ребенка, тем самым ставят под угрозу их здоровье. Отказ от прививки является нарушением прав ребёнка на жизнь и здоровье. Помните об этом, родители, когда решаете судьбу своего ребёнка", — сказала Сархат Бейсенова.
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