12 лавин сошли в районе Большого Алматинского озера

Массовый сход снежных лавин произошёл в районе Большого Алматинского озера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

При проведении обследования лавиноопасных участков специалистами ГУ "Казселезащита" и РГП "Казгидромет" выявлено, что в бассейне реки Улкен Алматы самопроизвольно сошли 12 лавин. Общий объём сошедших масс - 13 750 кубометров снега.

Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре - сошли в озеро. Одна лавина частично перекрыла дорогу, ведущую на БАО. Путь уже расчистили.

Жертв и пострадавших нет.

Специалисты Казселезащиты и ДЧС Алматы рекомендуют не посещать горы в ближайшие дни из-за высокой степени лавиной опасности.

На опасных участках выставлены предупреждающие щиты и блокпосты.