12 лавин сошли в районе Большого Алматинского озера
Сегодня, 20:54
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Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
115Фото: pxhere.com
Массовый сход снежных лавин произошёл в районе Большого Алматинского озера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
При проведении обследования лавиноопасных участков специалистами ГУ "Казселезащита" и РГП "Казгидромет" выявлено, что в бассейне реки Улкен Алматы самопроизвольно сошли 12 лавин. Общий объём сошедших масс - 13 750 кубометров снега.
Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре - сошли в озеро. Одна лавина частично перекрыла дорогу, ведущую на БАО. Путь уже расчистили.
Жертв и пострадавших нет.
Специалисты Казселезащиты и ДЧС Алматы рекомендуют не посещать горы в ближайшие дни из-за высокой степени лавиной опасности.
На опасных участках выставлены предупреждающие щиты и блокпосты.
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