12 человек спасли из огня участковые в Мангистау

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Во время пожара в одном из домов села Курык в Каракиянском районе, участковые инспекторы эвакуировали 12 человек, в том числе семилетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.



21 декабря в населенном пункте Курык Каракиянского района произошел пожар в одной из квартир многоэтажных домов 2 микрорайона.

Как только участковые инспекторы полиции Аслан Есенгалиев и Айдос Думаш, обеспечивали общественный порядок и патрулировали улицы, получили сообщение от дежурной части, сразу же направились по адресу. Прибыв на место происшествия, они заметили дым из квартиры на втором этаже и сразу же приступили к эвакуации людей. После эвакуации 9 человек со второго этажа, где произошел пожар, полицейские проверили еще и другие квартиры.

В одной из квартир на верхнем этаже остались мать и сын. Участковые инспекторы полиции оперативно отреагировали, надели противогаз 7-летнему мальчику, и вместе с мамой вывели их на улицу. Также, эвакуирована еще одна взрослая женщина.