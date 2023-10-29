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12 авто столкнулись на мосту в Актобе

Сегодня, 08:42
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скриншоты с видео Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: скриншоты с видео

Массовое ДТП произошло в Актобе на мосту в районе "Сельмаш", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, причиной стало ухудшение погодных условий: снег и гололёд.

"Столкнулись 12 транспортных средств. Жертв и пострадавших нет", —  сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Polisia AKTOBE (@polisia_aqtobe)

В департаменте также напомнили, что опасным для водителей может стать мокрый асфальт. 

"Дорожное полотно скользкое, к тому же образовались наледи. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. В целях безопасного движения на дорогах, полицейские рекомендуют владельцам автотранспортных средств неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования", — говорится в сообщении департамента. 

Также полицейские просят быть предельно внимательными и пешеходам, переходящим дорогу или идущим вдоль проезжей части.

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