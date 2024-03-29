113 жителей Кокшетау эвакуировали из-за паводков
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
133Фото: gov.kz
На сегодняшний день продолжается эвакуация граждан во временные пункты размещения города Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Эвакуировано 113 человек, из них 30 детей. В настоящее время продолжаются работы по откачке талой воды", - говорится в сообщении.
Работы ведутся посменно без перерыва для обеспечения безопасности жителей города.
Ранее сообщалось, в Кокшетау в связи с выходом воды с берега реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1 этаж детского сада "Ертөстік".