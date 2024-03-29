113 жителей Кокшетау эвакуировали из-за паводков

На сегодняшний день продолжается эвакуация граждан во временные пункты размещения города Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Эвакуировано 113 человек, из них 30 детей. В настоящее время продолжаются работы по откачке талой воды", - говорится в сообщении.

Работы ведутся посменно без перерыва для обеспечения безопасности жителей города.

Ранее сообщалось, в Кокшетау в связи с выходом воды с берега реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1 этаж детского сада "Ертөстік".