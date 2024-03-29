Река Кылшакты вышла из берегов в Кокшетау: эвакуировано более 100 человек

В Кокшетау в связи с выходом воды с берега реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1 этаж детского сада "Ертөстік", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"05:25 часов 29 марта текущего года в городе Кокшетау в связи с выходом воды с берега реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1 этаж детского сада "Ертөстік". В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы, укреплено 150 м., уложено 280 тонн инертного материала. Эвакуировано 111 человек, из них 30 детей.

На подтопленных участках организовано дежурство сотрудников полиции и местных исполнительных органов", - говорится в сообщении.

Всего задействовано: ДЧС - 104 человека личного состава, 14 единиц техники, 9 мотопомпов, ДП - 7 человек и 7 единиц техники, МИО – 126 человек, 64 единицы техники, 10 единиц мотопомпы. Работа в этом направлении продолжается.