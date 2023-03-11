1100 медработников для сельского здравоохранения подготовят в Казахстане

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Об особенностях Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" рассказала глава Минздрава РК Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионах предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 253 медпунктов, 242 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.

"Планируется модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы (в 2024 году – 7, в 2025 году – 25) с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации и реабилитации, а также оснащением аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.д. Параллельно с этим будет осуществляться подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения", — сообщила Ажар Гиният на заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы Президента РК под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

Премьер-министр подчеркнул, что практически для всех медицинских объектов, строительство которых начнется в текущем году, уже выделены участки. Исключение составляет лишь Улытауская область.

"В течение недели этот вопрос акиматом должен быть закрыт", — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства также указал на необходимость к 1 апреля завершить разработку проектно-сметной документации по строительству новых объектов первичной помощи, а до 1 мая — подготовить документацию для капитального ремонта и реконструкции многопрофильных районных больниц. С открытием строительного сезона всем регионам нужно приступить к реализации проектов.

По словам Алихана Смаилова, следует заранее предусмотреть и обеспечение новых медицинских объектов кадрами, в частности, предоставить им полный пакет мер социальной поддержки.