11 миллионов тенге заплатили казахстанцам за сообщения о невыдаче фискального чека

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Казахстанцам, сообщившим о невыдаче фискального чека ККМ и отказе в приёме банковской карты, с начала года выплатили вознаграждения на сумму 11,3 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК. С начала 2022 года по сообщениям граждан подтверждены 11,3 тысячи фактов нарушений.

С мая 2020 года Комитет проводит акцию "Гражданский контроль – требуй чек". В рамках кампании казахстанцы могут сообщать о не выдаче фискального чека контрольно-кассовой машины или об отказе в приёме банковской карты. Принять участие в акции может любой желающий. Все направленные обращения рассмотриваются органами государственных доходов.

"Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека и отказе в приёме банковской карты, можно скачав бесплатное мобильное приложение "Wipon cashback" с App Store или Play market, и получить вознаграждение на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения. За такое нарушение в первый раз даётся предупреждение, если правонарушение повторно совершено в течение года, налагается штраф, сумма штрафа зависит от размерности предпринимательства", - говорится в сообщении КГД.

По данным минфина, с начала года повторно привлечены к ответственности 474 предпринимателя, они оштрафованы на 14,6 миллиона тенге.

В комитете государственных доходов призвали казахстанцев выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции "Гражданский контроль – требуй чек".