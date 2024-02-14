109 лет назад в Казахстане впервые поставили спектакль
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13 февраля 1915 года в Семее состоялась первая театральная постановка по европейскому образцу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.
Из-за дефицита сценариев казахских пьес в литературной вариации был использован айтыс "Биржан-Сара". Режиссером постановки стал один из основателей казахской литературы Жусипбек Аймауытов.
В постановке "Биржан-Сара" была поднята тема равенства и социального положения женщин в казахском обществе. Роль Биржана исполнил сам Жусипбек Аймауытов, а роль Сары сыграла Турар Козыбагарова.
Таким образом, впервые казахская культура пополнилась произведением театрального искусства, а сам спектакль на сцене стал уникальным культурным явлением.
Жусипбек Аймауытов является автором в разных литературных жанрах, в том числе и научных, литературно-критических статей.
В своей статье "О театральной книге" писатель, основоположник драмы и романа на казахском языке писал, что вопросы театра и репертуара неразрывно связаны между собой, отмечал роль и особенности исполнительского искусства и драматургии в культурной жизни.
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