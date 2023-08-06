106 человек эвакуировали при пожаре в гостинице Бурабая
Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26Сегодня, 13:26
178Фото: vpoanalytics.com
В посёлке Бурабай Акмолинской области загорелась трёхэтажная гостиница "Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о происшествии поступило 6 августа в 11:59.
"По прибытию пожарных подразделений в здании трёхэтажной гостиницы "Алматы" обнаружено возгорание в серверной на втором этаже. Пожарные-спасатели ДЧС Акмолинской области с помощью трёхколенной лестницы спасли шестерых человек и эвакуировали 100 человек, в том числе 25 детей. Пострадавших нет. Принятыми мерами пожар локализован в 12:35 и ликвидирован 13:00", — сообщили в МЧС.
Призываем граждан соблюдать меры пожарной безопасности. При возникновении пожара не поддаваться панике.
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