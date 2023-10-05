10,5 миллиарда тенге переплатила СК-Фармация за вакцины за три года

Общественник посчитал, что за три года ТОО "СК-Фармация" могла бы значительно сэкономить, если бы покупало вакцины не у Sanofi, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.

Сообщается, что ТОО "СК-Фармация" закупает универсальную вакцину против гепатита, столбняка, коклюша "Гекаксим" у французской компании "Sanofi" с 2017 года. Эту вакцину поставляют две компании: ТОО "Медикс-Фарм" и ТОО "KNYAZ PHARMA LTD" по 14 333 тенге за дозу. В среднем, закупают более 600 тысяч доз.

Исполнительный директор РОО "Әділдік жолы" Дидар Смагулов поделился рядом рассуждений.

Он напомнил, что в 2019 году тендер выиграла компания "Казбеледфарм", которая поставила 624 077 вакцин на 5,3 миллиарда тенге. То есть, по 8 431 тенге за дозу.

"Как она могла так снизить цену на иностранный товар? Вы думаете, она сработала в минус? Нет, конечно! Компанией вакцина была закуплена по 8 083 тенге и даже заработала 217 миллионов тенге", - поделился общественник.

По словам Дидара Смагулова, в следующие годы тендеры выигрывали ТОО "Медикс-Фарм" и ТОО "KNYAZ PHARMA LTD", а СК-Фармация продолжила закупать вакцину по их завышенным ценам. Он посчитал, что если бы два миллиона вакцин в 2020, 2021, 2022 годах поставляли по 8 431 тенге за дозу, то 10 524 716 771 тенге остались бы в казне.

Напомним, Антикор начал внешний анализ коррупционных рисков в сфере здравоохранения, в том числе в деятельности ТОО "СК-Фармация".