Выявлять коррупционные риски начали в сфере здравоохранения в Казахстане
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
249Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Агентство по противодействию коррупции начало внешний анализ коррупционных рисков в сфере здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
Будут изучены вопросы закупа медизделий, строительства и ремонта больниц и поликлиник, а также фонда оплаты труда работников медучреждений и деятельность ТОО "СК-Фармация".
Анализ будет проводиться сотрудниками Агентства, министерства здравоохранения, заинтересованных госорганов и представителями гражданского общества.
Антикоррупционная служба приглашает граждан участвовать в анализе.
"Если вы владеете информацией о коррупционных рисках или у вас есть предложения по совершенствованию сферы здравоохранения, направляйте их на электронную почту abdrakhmanov.n@antikor.gov.kz", - сообщили в Антикоре.
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