Выявлять коррупционные риски начали в сфере здравоохранения в Казахстане

Агентство по противодействию коррупции начало внешний анализ коррупционных рисков в сфере здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Будут изучены вопросы закупа медизделий, строительства и ремонта больниц и поликлиник, а также фонда оплаты труда работников медучреждений и деятельность ТОО "СК-Фармация".

Анализ будет проводиться сотрудниками Агентства, министерства здравоохранения, заинтересованных госорганов и представителями гражданского общества.

Антикоррупционная служба приглашает граждан участвовать в анализе.