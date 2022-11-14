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  • 100 тонн золотосодержащей руды изъяли у чёрных старателей в области Абай
polisia.kz Сегодня, 07:39
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Фото: polisia.kz

100 тонн золотосодержащей руды изъяли у чёрных старателей в области Абай

Незаконную добычу золотосодержащей руды пресекли в области Абай. Задержаны члены преступной группы, среди которых есть иностранцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступная группа занималась незаконной добычей, переработкой золотосодержащего материала, самовольным пользованием недрами на участке "Едилбай" в Жарминском районе области Абай. Также была организована незаконная миграция. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 части 3 УК РК.

"В ходе проведенных мероприятий в 30 километрах от посёлка Жангизтобе ликвидировано два незаконных цеха по переработке золотосодержащего материала. Задержаны 13 чёрных старателей, в числе которых семь иностранцев. При проведении обысковых мероприятий обнаружено и изъято 100 тонн золотосодержащей руды, а также более двух килограммов взрывчатых (аммонит) и ядовитых (ртуть) веществ, а также оборудование, необходимое для добычи", - сообщили в полиции. 

Установлен местный житель, организатор преступной группы, являющийся хозяином незаконных цехов, собравший “бригаду старателей” по добыче и переработке золотосодержащего материала.

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#черные старатели #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:39
340
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