100 млн тенге похитили у бабушки в Петропавловске

Парней, похитивших 100 миллионов тенге у бабушки в Петропавловске, криминалист установил по следам на брошенной коробке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление совершено в июне прошлого года. К пенсионерке пришли два молодых человека и предложили установить фильтр для воды со скидкой. Женщина впустила парней в квартиру, они установили устройство на кухне, не вызвав при этом никаких подозрений.

Чтобы расплатиться со специалистами, бабушка сходила в другую комнату за деньгами. Один из парней увидел, где лежали купюры.

Мошенники решили обмануть бабушку, разыграв целый спектакль. Один из них стал отвлекать её разговорами, а второй, проникнув в комнату, похитил 100 миллионов тенге.

Попрощавшись с ребятами, бабушка даже не подозревала, что деньги похищены. Пропажу обнаружили спустя пару дней.

Сотрудники полиции, среди которых был старший криминалист ОКО УП Петропавловска Ербол Мусин, на месте преступления стали уточнять детали. Полицейский очень тщательно осмотрел квартиру и на коробке из-под фильтра, оставленной мошенниками, обнаружил следы. По ним он смог установить личности преступников.

Подозреваемыми оказались уроженцы Костанайской области.

Злоумышленников задержали, часть денег они вернули пенсионерке.