100 миллионов тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны

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С начала апреля на таможенном посту "Ауежай Астана" выявлены факты вывоза незадекларированных денежных средств на сумму более 100 миллионов тенге, а также одного слитка аффинированного золота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент государственных доходов столицы.

Так, к примеру, при прохождении таможенного контроля пассажиром авиарейса сообщением "Астана – Анталия" обнаружили незадекларированные наличные средства на сумму 118 392 доллара США, 28 750 рублей, 92 885 евро.

В ДГД напомнили физическим лицам о запрете вывоза из Казахстана наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, и вывозе аффинированного золота.

При этом в случае выявления подобных нарушений предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством страны.