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10 участков трасс закрыты в Казахстане из-за непогоды

Сегодня, 22:30
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pxhere.com Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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Фото: pxhere.com

Из-за ухудшения погоды ограничение движения введено на 10 участках трасс республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

В Акмолинской области закрыты семь участков:

  • "Екатеринбург - Алматы" - между посёлками Жаксы и Кажимукан;
  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
  • "Жезказган-Петропавловск"  - посёлок Бузулук - посёлок Сурган; 
  • "Жаксы-Есиль-Бузулук" - участок между сёлами Жаксы и Бузулук;
  • "Кокшетау-Атбасар" - от Зеренды до Атбасара;
  • "Астана-Коргалжын";
  • "Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау" - от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.

В Жетысуской области закрыт участок между станциями Коктума и Достык.

В Карагандинской области - дорога "Астана-Кабанбай батыра – Нура-Темиртау", от границы Акмолинской области до посёлка Нура.

В Костанайской области невозможно проехать по участку трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", от села Октябрьское до границы Акмолинской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 167 единиц техники.

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