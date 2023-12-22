10 участков трасс закрыты в Казахстане из-за непогоды
Сегодня, 22:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:30Сегодня, 22:30
53Фото: pxhere.com
Из-за ухудшения погоды ограничение движения введено на 10 участках трасс республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
В Акмолинской области закрыты семь участков:
- "Екатеринбург - Алматы" - между посёлками Жаксы и Кажимукан;
- "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от границы Костанайской области до посёлка Сурган;
- "Жезказган-Петропавловск" - посёлок Бузулук - посёлок Сурган;
- "Жаксы-Есиль-Бузулук" - участок между сёлами Жаксы и Бузулук;
- "Кокшетау-Атбасар" - от Зеренды до Атбасара;
- "Астана-Коргалжын";
- "Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау" - от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.
В Жетысуской области закрыт участок между станциями Коктума и Достык.
В Карагандинской области - дорога "Астана-Кабанбай батыра – Нура-Темиртау", от границы Акмолинской области до посёлка Нура.
В Костанайской области невозможно проехать по участку трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", от села Октябрьское до границы Акмолинской области.
На дорогах республиканского значения задействовано 167 единиц техники.
Самое читаемое
- Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов
- Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
- Скандал в самолете: известный казахстанский певец и актёр ударил бортпроводницу по голове
- Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске
- Давай скажем, что она сама упала: отец забитой до смерти девочки дал показания в суде