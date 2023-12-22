10 участков трасс закрыты в Казахстане из-за непогоды

Из-за ухудшения погоды ограничение движения введено на 10 участках трасс республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

В Акмолинской области закрыты семь участков:

"Екатеринбург - Алматы" - между посёлками Жаксы и Кажимукан;

"Костанай-Аулиеколь-Сурган" - от границы Костанайской области до посёлка Сурган;

"Жезказган-Петропавловск" - посёлок Бузулук - посёлок Сурган;

"Жаксы-Есиль-Бузулук" - участок между сёлами Жаксы и Бузулук;

"Кокшетау-Атбасар" - от Зеренды до Атбасара;

"Астана-Коргалжын";

"Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау" - от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области.

В Жетысуской области закрыт участок между станциями Коктума и Достык.

В Карагандинской области - дорога "Астана-Кабанбай батыра – Нура-Темиртау", от границы Акмолинской области до посёлка Нура.

В Костанайской области невозможно проехать по участку трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", от села Октябрьское до границы Акмолинской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 167 единиц техники.