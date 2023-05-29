10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ

Фото: polisia.kz

Организатора транснациональной организованной преступной группы, создавшей в Казахстане 10 онлайн-порностудий, осудили в Шымкенте. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, в июле 2021 года в ходе мониторинга соцсетей, оперативники выявили порностудию, которая транслировала видео сексуального характера в режиме онлайн. В течение полугода полицейские проводили необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате сыщики вышли на след жителей Алматы, Астаны и Шымкента. В состав ОПГ входили пятеро казахстанцев и пятеро граждан Кыргызстана. Их задержали на съёмных квартирах в трёх мегаполисах. В ходе обысков было изъяты наркотики, около 44 тысяч долларов США и недвижимость в Алматы.

Установлено, что в крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съёмных квартирах. Работали там порядка 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние.

"Досудебное расследование по данному факту велось более девяти месяцев в соответствии с пятью статьями Уголовного кодекса, в том числе "вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания", "создание и руководство организованной группой", "незаконное распространение порнографических материалов" и "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера", – рассказал заместитель начальника следственного управления департамента полиции города Шымкента Талгат Абуов.

Отметим, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме онлайн. Учитывая неординарность и сложность данного уголовного дела, оно находилось на особом контроле руководства департамента полиции и прокуратуры.

Расследование вели два следователя следственного управления по особо важным делам. Они по крупицам собирали доказательства причастности виновных лиц к данным преступлениям.

В ходе досудебного расследования следователи опросили свыше 50 человек в качестве свидетелей. В свою преступную деятельность они смогли вовлечь дистанционно и переводчиков-операторов с английского на русский. Клиентами онлайн-порностудий являлись иностранные граждане, которые расплачивались валютой.

"Организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана. Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ. Все члены преступной группы действовали в соответствии определённому распорядку. В основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату. Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы. В результате следственной группой было собрано 167 томов уголовного дела и каждый том состоял из 186 страниц. То есть многотомное дело состояло в целом из более 31 тысяч страниц. Это говорит о том, что следователями, чтобы доказать организованность данной группировки, роль и вину каждого участника преступной группы, пришлось провести скрупулезную и колоссальную работу по сбору вещественных доказательств", – заключил Абуов.

В мае 2022 года дело с обвинительным актом следователи направили в суд. Изучив материалы уголовного дела, в конце апреля 2023 года суд вынес свой вердикт: главарь ОПГ Алишер Шаршеналиев осуждён к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём, а члены его преступной группировки получили сроки от трёх до семи лет лишения свободы.