  • 24 Августа, 14:44
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10 млрд тенге выделили на жилье кандасам в Казахстане

Сегодня, 14:15
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sportishka.com Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: sportishka.com

Уже 245 переселенцев получили свои денежные сертификаты экономической мобильности. Подробнее об этом механизме рассказал председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Постановлением правительства определено восемь регионов – это северные регионы. Если кандас выбрал один из этих регионов, то у него появляется возможность оформить сертификат экономической мобильности. С помощью этого сертификата он может приобрести или построить жилье. Но помощь будет оказываться в размере 50% и на сумму, не превышающую 4 млн тенге. Такая работа сейчас началась. 245 кандасов такие сертификаты получили и приобрели жилье. На эти цели на этот год утвержден бюджет в размере 10 млрд тенге", - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Астане.

Представители СМИ напомнили чиновнику скандал с переселенцами из южных регионов Казахстана, которые столкнулись с ужасными условиями жилья в СКО. Тогда после вмешательство Президента были наказаны несколько руководителей ответственных ведомств.

В Минтруда ответили, что исходя из этого опыта кандасам решено предоставлять денежные средства, а не готовое жильё.

"Новелла в том, что, получив сертификат, человек сам решает, что ему сделать: построить дом или купить, сам ищет и выбирает жильё", - подчеркнул Ертаев.

Чиновник добавил, что для содействия переселенцам в местных исполнительных органах созданы центры адаптации и интеграции – юрлица, которые учреждаются акиматами.

"Они оказывают помощь кандасам в адаптации. Они первые взаимодействуют с ними, помогают с жильем, дают полную консультацию", - добавил он.

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