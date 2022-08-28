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Polisia.kz Сегодня, 13:25
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Фото: Polisia.kz

10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау

10-летнего мальчика на электросамокате на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль в Атырау. Ребенок доставлен в больницу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

По уточненной информации, водитель автомобиля является иностранцем. Внедорожник также получил незначительные повреждения.

 

Polisia.kz
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Видео: Polisia.kz
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#происшествие #Атырау #электросамокаты
Сегодня, 13:25
46
Журналист

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