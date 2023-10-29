10 дел с начала года: в Павлодарской области растет число убийств на фоне бытовых конфликтов

Почти 60 семейно-бытовых конфликтов зарегистрировано в Павлодарской области с начала 2023 года. При этом, по информации регионального департамента полиции выписано более 4 тысяч защитных предписаний в адрес тех, кто выходит за рамки скандалов. Сдерживает это не всех. Нередкими стали убийства, о чем констатирует количество рассматриваемых уголовных дел в судах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции в Павлодарской области число семейно-бытовых конфликтов за последний год пошло на снижение. Стражи порядка выписывают защитные предписания жителям региона, однако те, продолжают их нарушать - за последние 9 месяцев в отношении таковых составили 256 административных протоколов. Помимо этого, есть и те, к кому была применена мера воздействия в виде установления особых требований к поведению, в том числе запрет на употребление алкоголя.

Причиной убийства чаще всего становятся семейно-бытовые конфликты. Такое мнение высказывает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области. Все из личной практики рассмотрения дел и, причем, служителя Фемиды это уже и не удивляет.

"Если в 90-ые, начале 2000-ых совершалось убийство — это было ЧП. Выезжали туда чуть ли не все генералы области. Почему? Потому что убийство, как таковое было редкостью. Сейчас, я уже рассмотрел 10 дел с начала года, а год еще не закончился. У нас 5 судей, допустим, у них по 5 дел, в общем 30 дел. А тогда могло быть 10 убийств за год", - говорит Кудабай Султанов.

В ходе слушаний судья почти всем обвиняемым по делам с семейно-бытовыми конфликтами задает вопрос: почему не обращались в полицию, органы опеки, местные исполнительные органы? И, ни один человек не может внятно ответить. Много проблем психологических. Принято считать, что страдают в основном женщины, но из практики рассмотрения уголовных дел следует, что бывают разные ситуации.

"Я рассматривал дело, когда мужчина убил жену из-за накопившихся проблем, инициатором конфликта была супруга. Это и есть психологическая ситуация, когда все накапливается и перерастает в неприязнь, в результате один убивает другого", - говорит судья.

При рассмотрении уголовных дел в судах обязательно привлекают психологов и психиатров. Разбираются на месте в причине совершения преступления. По словам Кудабая Султанова, чаще всего состояние аффекта не подтверждается, люди не страдают психическими или психологическими расстройствами, а стало быть, вполне отдают отчет своим действиям при убийстве. Но вот, чтобы не дошло до тяжкого преступления, необходима активная профилактика - каждая семья, в которой есть проблемы, должна быть на учете.

"Семейно-бытовое насилие остается на сегодня актуальной проблемой по всему миру. Речь идет не только про сексуальное, физическое насилие, там и экономическое, психологическое. Страдают близкие родственники. В случаях, когда жертвы не обращаются в полицию при издевательствах в быту, это может привести к тяжким, более серьезным последствиям, это факт. Сотрудники полиции специально организовывают встречи многодетных матерей, из малообеспеченных семей с различными кризисными центрами, чтобы показать, что в случае чего возможно получить помощь", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Между тем, статистика по семейно-бытовым конфликтам в Павлодарской области по сравнению с прошлым годом снизилась на 7 процентов. Однако этот показатель не говорит об улучшение ситуации. Обращений стало меньше, а убийств на фоне бытовых конфликтов - больше.