Звезда UFC Макгрегор поставил 35 млн тенге на Роналду

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов (35 млн тенге) на то, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Goal.

60 тысяч фунтов на то, что Криштиану Роналду сможет сохранить свою "Золотую бутсу" на Евро. Siuuu!,- заявил Конор в Twitter.