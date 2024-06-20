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Звезда UFC Макгрегор поставил 35 млн тенге на Роналду

Сегодня, 09:20
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Twitter Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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Фото: Twitter

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов (35 млн тенге) на то, что Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Goal.

60 тысяч фунтов на то, что Криштиану Роналду сможет сохранить свою "Золотую бутсу" на Евро. Siuuu!,- заявил Конор в Twitter.

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