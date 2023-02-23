Звезда TikTok Вика Буза о казахстанцах: невероятно добрейшие люди

Вика Бельгаева, известная в Instagram и TikTok как ВикаБуза (vikabuza), в интервью BaigeNews.kz рассказала о переезде в Казахстан, знакомстве с местными традициями и секретах популярности в соцсетях.

- Переехав в Казахстан, вы продолжили снимать видеоролики. Повлиял ли переезд на тематику творчества?

- Сильно тематика не изменилась. Я снимаю то, что и раньше, просто в новой локации. Возможно, в будущем я стану снимать что-то и про Казахстан, когда более подробно узнаю страну. Я здесь не так давно.

- А сколько времени вы находитесь в Казахстане?

- Я здесь с октября 2022 года, получается, пять месяцев.

- За это время, может быть, удалось познакомиться с традициями казахского народа, попробовать блюда казахской национальной кухни?

- Да, блюда национальной кухни конечно попробовала. Я знаю о Рамадане, постах, которые соблюдают верующие. Традиции пока изучаю. Например, недавно узнала про шашу, когда при заселении в новую квартиру или помещение разбрасывают конфеты. Я ходила на новоселье в гости.

- А к Наурызу уже готовитесь?

- На самом деле, у меня в Казахстане много друзей, знакомых, они мне рассказывают о праздниках в общих чертах. Возможно, при приближении праздника я узнаю больше, уже находясь здесь. А раньше я просто слышала о нём от знакомых.

- Думаю, с азиатской внешностью вас наверняка часто путают с местной жительницей…

- Постоянно! Когда меня видят, начинают разговаривать со мной на казахском. Первое время я молчала, даже не знала, как сказать, что я не понимаю. Сейчас я хочу начать изучать казахский язык, потому что вижу, что большинство людей разговаривает на нём, в том числе молодёжь. Мне было бы удобнее перейти на казахский.

- Наверное, уже некоторые слова выучили?

- Сәлем, сау бол, рахмет. Пока такие базовые, но этого, конечно, мало.

- До переезда вы что-то знали о Казахстане? Если да, то совпали ли ожидание и реальность?

- Когда я приехала, мне сразу понравилось. Я ещё месяц не прожив в Алматы поняла, что хочу остаться здесь, что мне здесь нравится. Город тёплый, приятный, люди невероятно добрые, гостеприимные. Элементарно, даже когда ходила по магазинам, по рынкам, замечала, что продавцы — невероятно добрейшие люди. Если в принципе о Казахстане, я знала, что центр — это Астана, раньше был Алматы, если подробно, то в 1991 году Казахстан получил независимость. Это такие моменты из истории, но глубже я ещё не погрузилась.

- В Алматы у вас уже появились любимые места?

- Когда я приехала сюда в октябре, было вроде тепло. Но, как говорят местные, нынешняя зима была очень холодной, хотя все мне говорили, что будет тепло. Было холодно, и пока не успела ни к чему прикипеть. Я в ожидании весны, когда всё расцветёт. Может быть, для меня по-другому откроется Ботанический сад, сейчас он немного мрачный. Ещё я съездила на Медеу, и мне очень понравилось. Воздух, красота, горы — всё просто невероятно. Глядя на горы, смотришь как будто на картинку, не веришь, что это наяву.

Я, кстати, ещё не разобралась, где в Алматы центр города. Кто-то говорит, что Арбат. Другие — что район бизнес-центров на аль-Фараби, а вроде бы и Карасай батыра улица тоже в центре.

- Вы сказали, что на рынке побывали…

- Да, была на Зелёном базаре и барахолке, на рынке Байсат. У меня был дикий шок, потому что когда мы приехали, нужно было закупаться подушками, одеялами и прочим, глаза разбегались. Я впервые видела такие огромные рынки. Я сама из небольшого города, и у нас такого нет. В принципе, все базары для были стали открытием, было интересно посмотреть.

На Зелёном базаре большой восторг вызвали фрукты, овощи. Всё в таком изобилии, и недорого. Я с нетерпением жду лета, когда будет ещё больше фруктов.

Мне говорили про яблоневые сады, хочется увидеть их. Я ни разу не видела, чтобы такие большие яблоки росли на деревьях, у нас растут только ранетки.

- Вы сказали про холодную зиму. Неужели даже для вас, девушки с севера, в Алматы было зябко?

- Несомненно, в моем родном городе гораздо холоднее. Этой зимой в Алматы при температуре минус 20 градусов отменяли занятия в школах и университетах, и для меня это было удивительным. Потому что у нас при 30 градусах мороза только первоклассники не ходят в школу, а при минус 45 градусах не ходят уже все остальные школьники. Просто я не была готова к такому холоду в Алматы. Когда у нас зима, мы уже надеваем унты, шубы, мы подготовлены. А в Алматы я всю зиму проходила в кроссовках и только под конец зимы, в январе, купила зимнюю куртку. Я не ожидала таких морозов.

- У нас за счёт влажности холод ощущается по-другому...

- Да. Но сейчас вижу, что на календаре февраль, и в Алматы на улицах снега практически нет. Сегодня днём (22 февраля - Прим.автора) - плюс 10 градусов, а у нас такая температура ближе к лету обычно.

- Готовы ли вы к испытанию жарой? В Алматы лето бывает очень знойным.

- К жаре, честно говоря, не очень отношусь, я не любитель сильной жары. Но уверена, что привыкну. И ещё, думаю, моё желание увидеть Алматы зеленым, поездить на достопримечательности — на Кольсай и Каинды, Чарынские каньоны, будет выше, чем моя нелюбовь к жаркой погоде.

Истории в такси

- Передвигаетесь по Алматы вы на каком виде транспорта?

- Пользуюсь разными - и общественным, и такси. В Алматы невероятные пробки, метро — это спасение. Оно, конечно, небольшое, но всё равно я радуюсь, что оно есть и работает. Повторюсь, я из маленького города, и для меня такие пробки непривычны. Мне кажется, что в Алматы всегда пробки, только в воскресенье поменьше.

Для меня оказалась удивительной система электронной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах. Когда первый раз зашла, испугалась и не знала, как оплачивать. Возле кабины водителя висит табличка со словами: "Не беспокойте водителя". И я такая: "Как я вас не побеспокою, если мне нужно будет оплатить проезд?". Я ехала и боялась, не знала, что делать. Потом увидела у других пассажиров, что нужно скачать приложение и через сканирование QR-кода можно оплачивать. Это был приятный шок для меня. Сейчас привыкла.

- Не могу не спросить про алматинских таксистов. Про них можно выпускать отдельную книгу…

- О да! Тем более, я сама не могу не начать общаться с таксистом! И если таксист начинает разговор, я его обязательно поддержу, даже если не хочется ни с кем разговаривать. Когда мы только приехали, таксисты спрашивали на казахском, откуда я, нужна ли помощь. Что интересно, они были готовы помочь с приобретением постельного белья и так далее. Кто-то рассказывал про традиции, когда узнавал, что я не из Казахстана.

Один таксист мне в подробностях рассказал про казахские свадьбы, что сначала празднуется со стороны невесты, потом со стороны жениха. Очень всё масштабно, как и кто должен дарить подарки. Знаете, я бы хотела побывать на настоящем казахском тое. Несмотря на то, что на праздники у бурятов приходят все родственники и соседи, масштаб и размах не сравнить с казахскими тоями.

Есть ещё таксисты, которые говорят, что на самом деле они — крупные бизнесмены, а частным извозом занимаются для души.

- Уже успели привыкнуть к манере вождения на дорогах Алматы?

- Это отдельная тема, конечно! Я сама недавно сдала на права и меня поражает, что я нигде, ни в одном городе, где бывала ранее, так часто не попадала в ситуации, граничащие с аварией. Не включают поворотники, не пропускают пешеходов, меня это пугает. В пробках непросто ездить, мне становится плохо. Права я получила, долго шла к этому, но я сомневаюсь, что в ближайшее время куплю машину, чтобы ездить. Мне страшно ездить по городу.

Друзья из Казахстана

- Вы упомянули, что до переезда в Казахстан у вас были друзья из нашей страны. Как вы с ними познакомились?

- Дистанционно. Это было, когда я только начинала путь в блогерстве. Я в основном как раз-таки общалась с казахами. И в принципе, весь мой путь, мой юмор пошёл на основе того, что я видела у блогеров из Казахстана - у Zheka Fatbelly, Yuframe. Я смотрела только на них. И когда стала блогером, мне все говорили, что я — казашка, казахстанцы активно на меня подписывались. Я получила невероятную поддержку от казахстанцев.

- А с нашими блогерами лично познакомились каким образом?

- С кем-то была коллаборация, мы дистанционно снимали совместные видео. С Жекой я познакомилась лично только в этом году, надеюсь, с ним сделаем что-то совместное, как у него будет свободное время.

Блогеры, с которыми я познакомилась в Алматы, все невероятно атмосферные, душевные, со всеми приятно общаться. Мы не просто снимаем совместные видео, но и дружим. Приятно, что после нескольких лет общения в Интернете, мы познакомились лично.

На самом деле, я давно хотела поехать в Казахстан, но всё никак не получалось.

- Ну а здесь уже случилось "массовое переселение" россиян, которое вас мотивировало на переезд?

- И массовое переселение, и я сама уже понимала, что там мне нечем заниматься. Потому что нет блогеров в моём городе. Я была там единственной с таким масштабом. Здесь, в Алматы, на каждом шагу блогеры. Их очень много, что очень приятно. Как будто половина Алматы — блогеры. Пока у меня такое ощущение, может быть, когда поживу больше, мнение поменяется.

Как стать звездой Instagram и TikTok

- Сейчас очень популярны Instagram и TikTok, как вы считаете, это хорошо или плохо? Будут ли жить эти соцсети долгие годы?

- Я считаю, что Instagram будет жить ещё очень долго. Потому что у TikTok есть свои минусы. Когда ты в TikTok что-то выкладываешь, не знаешь, зайдёт это видео, или нет, увидят ли твои подписчики это видео. А в Instagram есть аудитория, которая следит за тобой, ждёт от тебя новые видео, пишет в директ, и вы максимально взаимодействуете между собой.

У меня очень много подписчиков, которых я знаю очень давно, мы с ними постоянно переписываемся, и я уверена, что когда мы увидимся, я их узнаю. В Instagram я сама отвечаю. Конечно, у меня есть менеджеры, но они не прикасаются к директу, это моя зона. Времени не всегда хватает, когда бывает очень большой наплыв, приходится отвечать односложно. Но стараюсь максимально уделить внимание людям, которые на меня подписаны.

В TikTok немного по-другому. Ты выложишь видео - и все. Я даже сама сижу и не смотрю тех, на кого подписана, в основном соцсеть даёт рекомендации.

- Вы думали над будущим? Будете заниматься блогингом или развиваться в других направлениях?

- Мы открыли в Алматы свою студию, здесь работаем, я также хотела бы начать петь, записывать треки — у меня уже есть несколько в разработке. Блогерство оставлять не намерена, я это люблю, с этого начинала, и я буду продолжать этим заниматься, транслировать свою жизнь. Блог — это часть моей души, моей жизни. А то, чем я буду заниматься ещё, пока не разобралась. Я переехала, у меня в голове идёт перестройка — чем заниматься, как дальше двигаться, квартиру где покупать, как здесь с кредитами и так далее. Мы разговаривали о гражданстве, потому что действительно я полюбила Алматы невероятно и думаю все-таки оставаться здесь.

- Значит, на блогинге можно неплохо заработать?

- Конечно! Вы сами видите, что блогеры хорошо зарабатывают, кто-то что-то продает, другие что-то открывают. И в продвижении им помогает их блог. Даже если я открою магазин свой, то зарабатывать с него я начну в первую очередь благодаря своему блогу.

- Какие бы вы дали советы тем, кто хочет стать успешным блогером?

- Я считаю, что сейчас не поздно начать. Особенно в TikTok. Там столько людей, много контента. Нет идеального видео. Если кто-то думает, что не знает, о чём снимать, понравится ли людям его идея, то это лишь отговорки. На каждое видео найдётся свой зритель, своя аудитория, какую бы тему оно не затрагивало. Если раньше я думала, что в Instagram тяжело расти, то сейчас моё мнение абсолютно поменялось. В моём окружении сейчас много друзей, начавших вести блог, и число подписчиков у них выросло буквально за два-три месяца. Это говорит о том, что можно начать в любой момент. И возраст у всех разный. Кто-то в 40 начал вести, а кто-то в 10 или 15 лет. Возраст не важен, главное — найти свою тему. Юмор, красота, машины - да всё что угодно, в чём вы разбираетесь. Если ни в чём не разбираетесь, можно разобраться и тоже начинать изучать.

Я ушла в юмор, потому что была в нём, мне это близко. Важно сделать первый шаг. Многие останавливаются на мыслях, говорят: "Хочу", но ничего не предпринимают, или ждут завтра. А так можно ждать до бесконечности. Посоветую просто начать, сделать шаг. Но если действительно хотите быть блогером, нужно постоянно снимать, чтобы другие люди вас заметили и видели, что вы действительно снимаете, а не так, что видео выходят раз или два в месяц.

- Когда я разговариваю с артистами старшего поколения, они о популярности в TikTok отзываются не очень хорошо, говорят, что такая популярность - временная…

- В момент запуска TikTok три года назад даже я говорила, что эта соцсеть — не моё, мне не нравится, там какие-то глупые видео. Сейчас я веду TikTok, и у меня два миллиона подписчиков там. Я думаю, те, кто критикует TikTok, ещё просто его не раскусили, не поняли его фишки.

В TikTok множество полезных видео. Те, кто считает TikTok плохим, заходят и видят то, что хотят видеть, не очень хорошие рекомендации. Я, если появляется что-то новое, не ругаю это, я знаю, что приду к этому позже, когда пойму и разберусь.

- Какие пожелания казахстанцам вы бы хотели озвучить?

- Крепкого здоровья, в первую очередь, чтобы в семье все было хорошо. Материального благополучия, конечно же — цены сейчас растут. И чтобы в стране всё было хорошо, благополучно. И любви всем!