Звезда "Мстителей" и "Стражей галактики" приедет в Астану
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Актер из "Стражей Галактики" и "Мстителей: Финал" станет хедлайнером фестиваля Comic Con Astana, который пройдет с 15 по 17 сентября в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Стал известен звездный хедлайнер предстоящего фестиваля Comic Con Astana – им выступит голливудский актер, продюсер и сценарист Шон Ганн, родной брат главы DC Studios и автора "Стражей Галактики" Джеймса Ганна.
Отметим, что Comic Con Astana - это международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Во время фестиваля состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам.
Общий призовой фонд конкурса составляет 10 000 000 тенге.
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