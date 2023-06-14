Зверская расправа в Алматинской области: инвалида убили за 2 млн тенге

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Несколько дней назад тело 40-летнего мужчины с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в селе Каракастек, передаёт BaigeNews.kz

со ссылкой на телеканал "Алматы". Тогда же по делу задержали подозреваемого. Однако, по словам родных погибшего, к жуткой расправе причастны ещё несколько человек, которые находятся на свободе.

Инвалид второй группы Нурсултан Нусипханулы, несмотря на недуг, работал пастухом. В последний раз многодетного отца видели 11 июня - он вышел из дома и не вернулся. К вечеру бездыханное тело мужчины с ножевыми ранениями в области груди нашли его братья и полицейские - в нескольких километрах от села Каракастек. По предварительной версии, это убийство.

У Нурсултана Нусипханулы осталось пятеро детей. Старшей дочери 14 лет, а младшему ребенку всего три месяца. Со слов родных погибшего, виноваты в преступлении несколько человек, проживающих в том же ауле. Они якобы уже после убийства перевели себе около двух миллионов тенге с банковского счета Нусипханулы.

"Его убили люди, которые знали его и тоже пасли скот вместе с ним. Чтобы нажиться, убили моего брата и бросили у дороги. Подозреваемого полицейские сразу установили по денежным переводам. Возможно, он был не один, я не могу точно сказать. Мы думаем, что один человек не мог такое совершить", - предположил брат Н.Нусипханулы Бекмурат Нусипханулы.

По словам супруги погибшего, у её мужа уже пытались вымогать деньги.

"Есть пару человек с нашего села, которые и раньше пытались вымогать деньги у мужа. Иной раз пару тысяч попросят, он им давал, относился к ним, как к младшим братьям. А они убили Нурсултана. Пусть понесут заслуженное наказание", - сказала супруга Н. Нусипханулы Алтынгуль Пияш.

Пока по уголовному делу проходит только один подозреваемый, сообщили в областном департаменте полиции. Все необходимые следственные мероприятия только предстоит провести.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 части первой УК РК, то есть убийство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции незамедлительно был установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 2004 года рождения. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", - сообщил официальный представитель областного ДП Ернар Сайдильдин.

Сейчас 19-летний подозреваемый находится в следственном изоляторе Жамбылского района. Если его вина будет доказана, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы.