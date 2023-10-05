Звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" удостоена педагог из области Жетысу

Учитель казахского языка и литературы средней школы-гимназии №19 имени М.Жумабаева в Талдыкоргане Светлана Исаева удостоена звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". Почётную награду за вклад в сферу образования страны педагогу вручил глава области Жетысу Бейбит Исабаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"На Республиканском съезде педагогов в Астане президент страны Касым-Жомарт Токаев присвоил почётное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана. Для нас большая радость, что среди них и вы, педагог нашей области. Поздравляю вас с высокой наградой. Пусть таких учителей с большой буквы, чьи имена золотом вписаны в историю сферы образования Жетысу, будет больше", - сказал Бейбит Исабаев, вручая педагогу награду.

Светлана Нургазыевна тепло поблагодарила за оказанные почёт и внимание.

"Одной из важнейших государственных задач сегодня является воспитание личностей, достойных граждан нашей страны, строящееся на сохранении национальных традиций и основ. Пользуясь случаем, от лица педагогов нашей области выражаю благодарность за оказываемую педагогам государством поддержку. Со своей стороны заверяю, что продолжу работать на благо подрастающего поколения", - отметила педагог, поздравив коллег с профессиональным праздником.

Стаж работы Светланы Исаевой в сфере образования - 41 год. Трудовую деятельность она начала в 1981 году учителем казахского языка и литературы в средней школе имени Н.Алдабергенова Алакольского района. С 2000 года по сегодняшний день работает учителем в КГУ "СШГ №19 имени М. Жумабаева" в Талдыкоргане.

За трудовые заслуги в сфере образования награждена нагрудным знаком "Ы. Алтынсарин", медалью "Отличник образования". Также является призёром областного конкурса "Үздік педагог", автором программ спецкурсов "Ежелгі дәуір әдебиеті", "Мағжантану", "Кемелтану".

В прошлом году одна из авторских программ педагога удостоена І места на ІІ Международных педагогических чтениях "Тәрбие бағдарламасының тәуелсіздік бастауында білім мекемелерінде оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы этнопедагогикалық, этнопсихологиялық ықпалы", организованных Центром развития образования и науки Республики Казахстан "Атамекен".