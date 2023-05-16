Зульфия Сулейменова объяснила, почему могут приостановить работу АНПЗ

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Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова прокомментировала нарушения, выявленные в ходе работы Атырауского НПЗ, передаёт BaigeNews.kz.

“На этом предприятии мы ещё первую проверку не успели завершить, как у них вторая аварийная ситуация произошла. Затем мы не успели вторую начать, произошла третья. То есть систематические нарушения. Соответственно, в данном случае мы должны оформить документы и направить их в суд на приостановку экологического разрешения", — сказала министр в кулуарах после заседания правительства.

Журналисты также поинтересовались, есть ли в будущем риски, что в Казахстане ухудшится состояние экологии, и казахстанцы будут вынуждены ходить в масках, как в Пекине.

"Это задача Минэкологии. В той перспективе, чтобы казахстанцы не ходили в масках как в Пекине. Именно поэтому здесь необходимо выявлять, кто основные загрязнители, так и основные источники загрязнения, и применять к ним соответствующие меры. В этом направлении мы работу продолжим", — отметила Сулейменова.

Министр также добавила, что законодательно для снижения выбросов стимулы есть, и соответственно, предприятия должны эти обязательства выполнять.