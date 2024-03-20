Зов предков: показательные выступления по национальным видам спорта провели в Кокшетау

Показательные соревнования по национальным видам спорта провели в честь празднования Наурыз мейрамы в Кокшетау. Талантливые ребята продемонстрировали свои достижения в асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ, садақ ату и қазақ күресі. А заводчики собак казахской породы тазы приняли участие в праздничной выставке, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Получают травмы, но всё равно возвращаются в зал"

Участников состязаний поздравил президент федерации национальных видов спорта Акмолинской области Марат Койшин и председатель общественного объединения "Казак тілі мен мәдениет" Мейрамбек Кииков.

"Поздравляю всех соотечественников со светлым праздником Наурыз, который в этом году пришёлся в священный месяц Рамадан. Желаю мира и процветания нашему общему дому, крепкого здоровья – всем казахстанцам!" – обратился к собравшимся Койшин.

Показательные приёмы демонстрировали воспитанники зала "Кайрат" при областной детско-юношеской школе по национальным видам спорта имени Балуана Шолака. Сегодня в этом зале, по словам тренера Анаса Исина, занимаются около 150 человек – дети и взрослые.

Қазақ күресі – один из древних видов спорта у казахов, сегодня он пользуется популярностью среди детей и подростков.

"Современные ребятишки сильно привязаны к гаджетам, но спорт способен дать огромную мотивацию и отвлечь, влюбить в себя. Ребёнок учится планировать своё время, проводить его с пользой. Цель схватки – бросить противника на спину. Қазақ күресі воспитывает много важных для жизни качеств – кроме физической силы и выносливости, смекалку, стремление лидировать, уверенность в себе. Мальчишки приходят амбициозные, проигрывать не любят, и это здорово. Есть у нас и девочки, но их единицы: родители в большинстве своём считают, что это не женский вид спорта. В основном, приходят студентки. История чаще такая: девочки из села, где занимались вольной борьбой, которая есть только в школе. Поэтому они приходят сюда. Тренируются прилежно, и, как правило, мы вывозим их на соревнования", – рассказал Исин.

Тренер отметил, что успех детей в қазақ күресі во многом зависит от поддержки родителей.

"Важно, чтобы дома были заинтересованы. Режим, питание, экипировка, выезды – как и в любом другом виде спорта, важно, чтобы наши старания не было игрой в одни ворота. ДЮСШ финансирует только сборную города или поездки, например, на чемпионаты республики. Поэтому многое держится на родителях. Но это очень перспективный и благодарный вид спорта. И это база: кто занимался қазақ күресі – потом может заниматься рукопашным боем, самба, жетпе-жек. Сегодня здесь выступают наши воспитанники в среднем от 10 до 14 лет. Как видите, не артисты, привыкли тренироваться в зале. Но я горжусь ими, их амбициозностью, волю к победе. Получают травмы, я их наказываю – но всё равно приходят в зал. Значит, любят спорт", – заключил Анас Койшибайулы.

Чемпионка мира по бес асық готовится к Играм кочевников

Две зоны выделили под казахские национальные игры – "Асық ату" и "Бес асық".

Показать свои умения вызвались ученики школы-лицея № 21 Кокшетау, здесь игру в асыки любят и чтят. Кружок преподаёт учитель физической культуры Кенжетай Маулитов, его воспитанники выезжают на городские и областные соревнования. Педагог напомнил правила игры, которая состоит из 13 упражнений, играют по два человека.

Напомним, асық ату, бес асық и другие разновидности национальной игры были распространены на казахской земле среди кочевых племён ещё со времён, когда в качестве орудий труда использовались камни, дерево и кости. На показательные выступления в честь Наурыз мейрамы пришла гордость Казахстана – мастер спорта по бес асық Когершин Думан. Она – обладатель кубков мира и Республики, серебряный призёр Кубка Евразии.

В интервью BaigeNews.kz. девушка рассказала, что бес асық начала играть в восьмом классе.

"Сначала это был просто интерес, мне нравилась игра. Она, кстати, развивает ловкость, внимание, быстроту реакции, моторику пальцев. А потом, видимо, во мне заговорил зов предков. Проснулись амбиции – захотелось стать лучшей во всём мире, продвигать этот национальный вид спорта, гордо заявить о свое стране. Я очень благодарна своему тренеру Самату Аукенову", – призналась девушка.

Спортсменка учится на четвёртом курсе местного Высшего медицинского колледжа на фельдшера. Но кроме медицины в её жизни всегда будет место для национальной игры. Сейчас Когершин активно готовится к Играм кочевников.

На зов предков ссылаются и браться Айбек и Ержан Манарбек. На выставке тазы они с гордостью демонстрировали своих собак казахской породы. Парни рассказали, что эту любовь привил их отец. Примерно с 90-х годов он разводит тазы, а когда сыновья подросли, "подключил" их к семейному увлечению.

Сегодня у них около двадцати собак – как положено, с родословной, документами.

"Сколько себя помню, рядом с тазы. Разводим в вольерах собак, организуем бега, выезжаем на охоту. Ездим по всему Казахстану, два года подряд выигрывали республиканские соревнования. Этого кобеля зовут Айқасқа, я назвал его так из-за белого пятнышка на лбу. Участвует в состязаниях, выставках. В прошлом году в Петропавловске получил титул лучшего представителя породы. В общем, мы много занимаемся и мечтаем стать чемпионами Казахстана", – поделился Айбек.

"Тазы заслуживают международного признания"

Воспитанники братьев то и дело вступают в конфликт с тазы другого местного заводчика – Дастана Сыздыкова. Молодой человек занимается разведением вместе с друзьями.

"Тазы особо не прихотливые, могут стоять на улице. Очень спокойные, дружелюбные. Но стоит увидеть "чужого" зверя, просыпается охотничий инстинкт. Вот и сейчас кидаются друг на друга – конкуренция, природа", – с улыбкой комментирует Ержан.

Молодые люди отмечают популярность разведения тазы среди казахстанцев.

"Недавно, в феврале, мы проводили смотр, так зарегистрировались 139 собак. Это говорит о том, что интерес к казахской породе растёт. Национальное самосознание, зов предков. К тому же сегодня тазы проходят международную аккредитацию, четыре года эксперты наблюдают за этой породой, осталось ещё шесть лет. После этого, хочется верить, тазы получат международное признание", – заключили заводчики.

Участников и победителей соревнований наградили ценными призами от городского отдела спорта, развития языков, физической культуры и спорта.

"Появится крытый манеж для конных видов спорта"

На сегодня в Акмолинской области, по информации и. о. руководителя управления физической культуры и спорта Куаныша Караулова, спортом занимаются примерно 30 800 человек. Из них 12 процентов – национальными видами, их в регионе развивают 11, в том числе конные виды – байге, кокпар, аударыспак, жамбы ату. Очень популярны қазақ күресі, тоғыз құмалақ, асық ату и другие.

Сильнейших спортсменов выпускает областная детско-юношеская школа по национальным видам спорта им. Балуана Шолака, у которой есть филиалы в районах по тем или иным видам. Например, по конным безусловным лидером остаются Ерейментауский и Целиноградский районы. В этом году при управлении физической культуры и спорта открылась школа высшего спортивного мастерства по олимпийским и национальным видам спорта. В неё, по словам Караулова, вошли қазақ күресі, асық ату, теңге алу, жамбы ату и другие.

Традицией в регионе стало проводить каждый год областную спартакиаду "Кулагер", в ней традиционно участвуют более двух тысяч спортсменов. Состязание проводятся в три этапа – на сельском, районном и областном уровнях. В программу входят конные спортивные и интеллектуальные национальные игры. Здесь сложились свои лидеры, традиционно первое место занимают ребята из Ерейментауского, второе – Целиноградского районов. Неплохо выступают Зеренда, потом Кокшетау и так далее.

"Интерес к национальным играм всегда был, есть и будет. Но, конечно же, внешние события влияют на популярность того или иного вида спорта. Например, "Қазақ барысы" придал мощный импульс развитию қазақ күресі. Сейчас бум тоғыз құмалақ, родители стараются отдавать своих детей на кружки по шахматам, стараются взращивать в них интерес к интеллектуальным видам спорта. Ну, а, например, бәйге и асық ату – это классика. 12 команд у нас играют в көкпар. В связи с этим активно развивают племеноводство – костанайскую породу лошадей выращивают. Хорошо выступают наши ребята по теңге алу, есть мастер спорта, тренеры достойные", – поделился мнением Куаныш Караулов.

Говоря о конных видах спорта, чиновник отметил, что на сегодня в Акмолинской области пока имеется лишь один ипподром, который соответствует стандартам: дорожки по 2,4 и 3 км, трибуна. В районах ипподромы есть, но там есть несоответствия, но над этим работают, добавил собеседник.

"На каждый национальный вид спорта есть свои, скажем так, "тонкости по лошадям". Например, в апреле намечается чемпионат Казахстана, а мы здесь на севере только из снега выглянули. На юге вовсю тепло, а у нас лошади только выходят из зимней спячки. Поэтому в настоящее время на уровне министерства решается вопрос о том, чтобы сделать зональные чемпионаты", – сообщил Куаныш Тлеулесович.

И главная добрая новость – на ипподроме "Кулагер" планируют поставить крытый манеж для развития конных видов спорта.

"Это уже одобрено руководством, сейчас ждём проектно-сметную документацию, в 2025-26 году будем реализовывать на средства из республиканского бюджета. Там смогут заниматься все желающие дети круглый год, в экипировке, как положено", – поделился и.о. руководителя управления физической культуры и спорта.

Фото Асель Турар.