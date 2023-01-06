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ДЧС Павлодарской области Сегодня, 23:20
33
Сегодня, 23:20
33
Фото: ДЧС Павлодарской области

Зона отдыха частично сгорела в Баянауле

Пожар произошёл в зоне отдыха в Баянаульском районе Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. 

6 января в 19:55 поступило сообщение о пожаре в зоне отдыха Жасыбай. Загорелся дом из сруба в доме отдыха "Золотые пески".

"По приезду пожарных были полностью охвачены огнём два двухэтажных коттеджа с переходом огня на кровлю одноэтажного дома. Отдыхающих нет. Жертв и пострадавших нет. Площадь устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Пожар локализован в 21:51 и ликвидирован в 22:50. 

В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники, 10 сотрудников ДЧС Павлодарской области.

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#Пожар #Баянаул #зона отдыха
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:20
33
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