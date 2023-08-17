  • 17 Августа, 12:38
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"Золотые участки" земли за 7 миллиардов тенге вернули государству

Сегодня, 11:44
АВТОР
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norma.uz Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: norma.uz

Земельные участки стоимостью 7 миллиардов тенге вернули государству в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как отметили в сообщении прокуратуры, отсутствие своевременной инвентаризации участков со стороны ответственных лиц привело к нерациональному  и неэффективному использованию земельных ресурсов в регионе.

"В текущем году государству возвращены 94 участка стоимостью более 7 млрд тенге, общей площадью 81 тыс. га, в т.ч. так называемые "золотые участки". К примеру, возвращены 6 земельных участков на прибрежных зонах общей площадью 255,5 га на сумму 2,6 млрд тенге, не освоенных еще с  2004 года", - говорится в сообщении.

Также в госсобственность возвратили земли, выданные с нарушением земельного законодательства.

В частности вернули земельный участок площадью 225 га, принадлежащий ТОО "OilRealEstate" стоимостью 1 млрд тенге.

В отдельных районах, около 60 сельхозземель не использовались в полной мере из-за несоответствия количества поголовья животных предельно допустимым нормам нагрузки на общую площадь пастбищ (меньше на 20%).

По актам надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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