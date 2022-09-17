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pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 02:41
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Золото завоевала казахстанская шахматистка на чемпионате мира

На чемпионате мира в Румынии казахстанские спортсмены завоевали призовые места, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию шахмат РК. 
 
Зарина Нургалиева завоевала золотую медаль в категории среди девочек до 14 лет. Казыбек Ногербек завоевал серебро в категории среди юношей до 18 лет. Алдияр Ансат завоевал бронзу в категории среди мальчиков до 14 лет.
 
Алуа Нурманова заняла пятое место в категории среди девочек до 18 лет. Лия Курмангалиева заняла девятое место в категории среди девушек до 18 лет. 
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#шахматы
Сегодня, 02:41
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