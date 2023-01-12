Золото незаконно добывал в своём сарае житель Бестобе

Фото: polisia.kz

79 килограммов золотосодержащего материала нашли полицейские у акмолинца, оборудовавшего мини-цех, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении рейдовых мероприятий оперативники установили, что 32-летний мужчина самостоятельно собрал оборудование, а материал искал на отвалах.

"Полицейские изъяли шаровую дробилку, мойку, 10 металлических шаров для дробления и электродвигатель. Они также обнаружили два мешка с золотосодержащим материалом, общим весом 79 килограммов", - уточнили в ДП Акмолинской области.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 295-1 УК РК - “Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащие драгоценные металлы”. Назначены экспертизы.